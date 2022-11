Tournée d'automne : L'Ecosse et l'Italie débutent bien

Après une mise en bouche samedi dernier (victoire de l'Australie en Ecosse et de la Nouvelle-Zélande au Japon), la Tournée d'automne 2022 qui, à moins d'un an de la Coupe du Monde en France, devrait donner une belle idée de qui seront les favoris et les outsiders du prochain Mondial, se poursuit ce samedi. Première grosse nation européenne sur le pont ce samedi, l'Italie n'a fait qu'une bouchée des Samoa, une équipe pourtant classée devant elle (11eme contre 14eme) au classement World Rugby.e, grâce à des essais de Brex, Bruno (doublé), Ioane (doublé) et Cannone, alors que les Samoans ont réussi une belle dernière demi-heure, avec trois essais signés Seuteni, Paia'aua et McFarland. Cela devrait s'avérer plus compliqué la semaine prochaine pour l'Italie, face à l'Australie... De son côté, l'Ecosse (9eme mondiale) recevait les Fidji (12emes) à Murrayfield, et le XV du Chardon s'est imposé sur le score de 28-12. Il ne menait pourtant que 14-12 à la pause, après des essais de Turner et Hastings, contre des essais de Tuicuvu et Rotuisolia. Mais les Ecossais ont réussi une belle deuxième mi-temps, bien aidés par l'indiscipline adverse (deux cartons jaunes en deuxième période), et ont marqué par van der Merwe et White. Une belle entrée en matière, avant de défier l'ogre néo-zélandais dans une semaine...