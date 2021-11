Tournée d’automne : L'Australie démarre par un revers en Ecosse

Quatre ans que l’Ecosse et l’Australie ne s’étaient pas croisées sur un terrain de rugby. Et quatre ans après la nette victoire à Murrayfield du XV du Chardon, les Wallabies ont une nouvelle fois mordu la poussière dans un match accroché. James O’Connor a échoué au pied dès la 5eme minute et il a fallu attendre un peu plus d’un quart d’heure supplémentaire pour voir le score être ouvert par les Ecossais. A la suite d’une combinaison sur une touche à cinq mètres, Hamish Watson a pu piéger la défense australienne pour aller aplatir. Un essai qui a été validé après recours à l’arbitrage vidéo par Romain Poite, qui a officié pour la dernière fois au niveau international ce dimanche à Murrayfield. Les Wallabies, à la peine face à la défense australienne, ont trouvé la faille par l’inévitable Michael Hooper à trois minutes de la mi-temps… mais cet essai a finalement été annulé pour une faute au sol d’Allan Ala’alatoa. En effet, le pilier des Wallabies a porté un coup au niveau de la tête de Matt Fagerson, qui était alors au sol. Toutefois, juste avant la pause, James O’Connor a finalement réglé la mire pour ramener l’Australie à trois longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

Russell offre la victoire à l’Ecosse

Le discours de Dave Rennie à la mi-temps a payé pour les Wallabies. Cinq minutes après le retour sur la pelouse, Rob Leota a relancé l’Australie avec un essai venant sur une action initiée par Izaia Perese. Nic White a ensuite pu décaler son troisième-ligne qui a trouvé une faille dans la défense écossaise pour aplatir. La réponse du XV du Chardon est arrivée à l’heure de jeu avec Ewan Ashman qui, pour sa première sélection, est allé marquer en coin après une mêlée dominatrice et un bon jeu en bout de ligne. Toutefois, les Ecossais n’ont gardé l’avantage que six minutes, James O’Connor convertissant une pénalité à 25 mètres face aux poteaux. Finn Russell a fini par avoir le dernier mot sur une pénalité de 35 mètres à l’orée des dix dernières minutes. Les Wallabies ont alors poussé mais sans parvenir à inverser la tendance avec une défaite pour leur premier test-match en Europe (15-13), avant de défier l’Angleterre et le pays de Galles. L’Ecosse, pour sa part, signe une troisième victoire consécutive face aux Australiens et fait le plein de confiance avant ses matchs face à l’Afrique du Sud et le Japon.