Tournée d’automne : L'Argentine s'impose en Angleterre

L’Angleterre n’avait pas les armes face à l’Argentine

Les Pumas ont signé un nouvel exploit. Après leur premier succès en Nouvelle-Zélande en août dernier, les joueurs de Michael Cheika ont signé leur deuxième victoire face à l’Angleterre dans l’antre de Twickenham, seize ans après la première. Une rencontre qui a débuté par un duel de buteurs avec deux réussites pour Emiliano Boffelli contre une pour Owen Farrell dans le premier quart d’heure. Les supporters du XV de la Rose se sont alors levés à quinze minutes de la mi-temps quand Joe Cokanasiga est allé aplatir le premier essai anglais. Le troisième-ligne aile a forcé le passage dans la défense argentine à la sortie d’une mêlée jouée à cinq mètres de l’en-but pour donner l’avantage à sa sélection. La fin du premier acte a vu l’indiscipline des deux équipes prendre le devant de la scène, offrant deux pénalités à Owen Farrell et Emiliano Boffelli pour un écart inchangé de quatre longueurs au moment de retrouver les vestiaires. L’entame de la deuxième période a vu le match tourner au cauchemar pour le XV de la Rose, qui a encaissé deux essais en l’espace de quatre minutes. Tout d’abord, c’est en coin qu’Emiliano Boffelli est allé aplatir à la conclusion d’un jeu sur l’aile consécutif à une touche.Dans la foulée, Santiago Carreras a bonifié une passe manquée côté anglais pour aller à l’essai au terme d’une course longue de 60 mètres, donnant alors huit points d’avance aux Pumas. La réplique anglaise n’a pas tardé. A peine entrée en jeu à la place de Ben Youngs, Jack van Poortvliet est allé marquer le premier essai de sa carrière internationale. Le demi de mêlée des Leicester Tigers a su se faufiler dans un trou de souris pour surprendre la défense argentine et relancer le XV de la Rose, revenu à une longueur avec 25 minutes à jouer. La fin de match a une nouvelle fois fait la part belle aux buteurs avec Owen Farrell qui a passé deux pénalités en sept minutes, avec une pour Emiliano Boffelli entre-temps, pour permettre à l’Angleterre de repasser devant au tableau d’affichage avec moins d’un quart d’heure à jouer. Toutefois, c’est le buteur de l’Argentine qui a eu le dernier mot à l’entame des dix dernières minutes. Trop indisciplinés et maladroits, les Anglais n’ont jamais été en position d’arracher la victoire. L’Argentine signe un succès retentissant à Twickenham (29-30) et confirme ses ambitions avant d’affronter le pays de Galles. L’Angleterre, de son côté, aura l’occasion de refaire le plein de confiance le week-end prochain face au Japon.