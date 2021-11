Tournée d'automne : La Nouvelle-Zélande et l'Irlande s'imposent largement

Les All Blacks toujours invaincus dans l'Hémisphère Nord



Le premier essai de la rencontre pour la Nouvelle-Zélande !



L'Irlande gifle le Japon



🤩🤩🤩 SEXTON POUR SA 100E !!!

👏 Pour sa 100ème sélection avec l'Irlande, Jonathan Sexton s'offre un essai pour fêter ça dignement ! pic.twitter.com/Mzzjs7dnAX

TOURNEE D'AUTOMNE

Samedi 6 novembre 2021

Trois sur trois pour la Nouvelle-Zélande ! Victorieux des Etats-Unis et du pays de Galles ces deux dernières semaines, les All Blacks ont poursuivi leur Tournée d'automne victorieuse dans l'Hémisphère Nord, avec un succès 47-9 en Italie. Les Néo-Zélandais ont pourtant connu 25 premières minutes compliquées, avec de nombreuses pénalités concédées et des fautes de main inhabituelles. Mais la machine s'est ensuite mise en route et les Italiens n'ont rien pu faire. En l'espace de onze minutes, la Nouvelle-Zélande a inscrit trois essais pour rejoindre les vestiaires en menant 21-6 : par Finlay Christie, tout juste entré en jeu, à la 28eme après avoir allongé son bras en sortie de mêlée, par Dan Coles à la 31eme suite à une touche et un ballon porté, et par ce même Coles à la 39eme, qui s'est extirpé de la mêlée.Sevu Reece (63eme) a d'abord filé dans l'en-but après une course de 30m (mais il s'est blessé sur cette action), et a inscrit le 93eme essai des Blacks cette année (un record !) puis le talonneur Asafo Aumua s'est offert un doublé (69eme, 76eme), en se retrouvant au commencement et à la conclusion des actions (touche, ballon porté, essai). Les Blacks devraient passer un test plus difficile samedi prochain en Irlande, avant le grand rendez-vous contre les Bleus.Centième sélection pluvieuse mais heureuse pour Jonathan Sexton ! L'ouvreur irlandais de 36 ans a contribué à la large victoire 60-5 de l'Irlande sur le Japon en marquant 16 points. Il n'y a pas eu photo lors de cette rencontre, où les Verts (qui jouaient en violet) ont inscrit neuf essais, contre un seul pour des Japonais complètement dépassés physiquement et techniquement. L'Irlande a inscrit quatre essais en première mi-temps, par James Lowe (4eme) qui a filé sur l'aile gauche après un service de Jack Conan, par Andrew Conway (11eme et 19eme), d'abord dans le coin droit après une passe au pied de Jamison Gibson-Park, puis dans ce même coin droit après un ballon porté et quelques passes, et enfin par Gibson-Park, servi dans l'axe par Garry Ringrose., puis Bundee Aki y est allé de son essai, encore à droite, après une passe de Conan. Mais sur le renvoi, le Japon a bien réagi avec un essai de Siosaia Fifita, bien trouvé dans l'intervalle. Cela n'a pas fait trembler les Irlandais, au contraire, puisqu'ils ont répondu en marquant trois nouveaux essais, par Ringrose après une mêlée à 5m (70eme), Conway (74eme) après avoir récupéré un ballon perdu par les Japonais dans le coin droit, et par Cian Healy pour conclure, entre les poteaux après du jeu au près.- Japon : 60-5Italie -: 9-47Angleterre - TongaPays de Galles - Afrique du Sud