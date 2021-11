Tournée d'automne (F) : Le XV de France l'emporte aisément sur l'Afrique du Sud

🇫🇷🇿🇦 𝟕 𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢𝐬, 𝐮𝐧 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 de feu et 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 !

Un magnifique après-midi pour nos Bleues à Vannes !

Bravo les filles et merci à vous les supporters ! 🔥#FRAAFS #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/dHNedSemua

— France Rugby (@FranceRugby) November 6, 2021

Sept essais tricolores

Pour son premier match depuis le mois d’avril et sa défaite frustrante contre l’Angleterre (17-15), le XV de France féminin n’a pas fait dans la dentelle devant l’Afrique du Sud, à l’occasion de son premier match dans le cadre la tournée d’automne. Leurs homologues, dont l’équipe féminine est en phase de développement contrairement aux hommes champions du monde en titre, n’ont pas su rivaliser en terres bretonnes, au Stade de la Rabine de Vannes. Le festival tricolore a débuté à la 12eme minute par un essai d’Emeline Gros, allée aplatir après s’être échappée derrière la mêlée. Quatre minutes plus tard, la troisième ligne montpelliéraine a signé un doublé, concluant ainsi une belle action collective débutée côté gauche pour se terminer à l’opposé. Un troisième essai, par l’intermédiaire de Laure Sansus (26eme) sur un maul pénétrant a permis aux Bleues d’accentuer leur avance à 22-0, avant un nouveau doublé, à mettre au crédit de Safi N’Diaye (39eme et 43eme).Avec son casque bleu-blanc-rouge sur la tête, la deuxième ligne expérimentée a mis un point final à la première période tricolore (27-0) et lancé les hostilités dans le second acte pour concrétiser un alignement sur la ligne des cinq mètres. Les joueuses d’Annick Hayraud ont ensuite levé le pied pendant un quart d’heure jusqu’à ce que Caroline Boujard (61eme) s’échappe sur le côté droit et aplatisse en bout de course. Le septième et dernier essai a été rendu possible par la vitesse sur l’aile gauche de Mélissande Llorens (73eme), l’une des cinq joueuses non capées du groupe. Elle a échappé aux Sud-Africaines avant de repiquer au centre pour ajouter cinq unités de plus. Complètement dépassée dans tous les secteurs du jeu, l’Afrique du Sud a marqué ses trois uniques points sur une pénalité devant les poteaux à la dernière minute. Victorieuse (46-3), l’équipe de France prépare de belle manière sa double confrontation face à la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre, samedi 13 novembre à Pau et le suivant (20 novembre) à Castres.