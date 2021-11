Tournée d'automne (F) : Le XV de France écrase la Nouvelle-Zélande !

🇫🇷🇳🇿 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ! Les Bleues font tomber pour la 3e fois consécutive les @BlackFerns cet après-midi à Pau avec 6 essais à la clé !! 🔥🔥🔥

Rendez-vous samedi prochain à Castres pour la revanche ! 💪#FRANZL #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/YniiL1gAyu



— France Rugby (@FranceRugby) November 13, 2021

Sublimes ! Rien ne peut mieux décrire la prestation des joueuses du XV de France féminin ce samedi au stade du Hameau à Pau. Opposées à la Nouvelle-Zélande, considérée comme la meilleure nation sur la planète rugby, tant chez les hommes que chez les dames,Les six essais aplatis par les Tricolores, dans des styles bien différents, ont démontré l'étendue de leur palette.Tout d'abord la malice de Pauline Bourdon a profité à Cyrielle Banet dans le couloir droit (10eme). Au quart d'heure de jeu, un amour d'attaque ponctuée par du jeu debout et une succession de passes en mouvement a fait voler en éclats le rideau défensif noir. On ne peut plus clairvoyante, Gabrielle Vernier a vu Banet totalement isolée sur l'aile opposée à droite.pour le break (16eme).La pression exercée par les Françaises asphyxie les championnes du monde en titre qui ont eu la chance de constater un essai refusé à la vidéo pour un en avant. Mais l'inévitable a fini par se produire avec un essai juste avant la pause inscrit par Chloé Jacquet après un beau travail de fixation du pack (19-6, mi-temps).. La puissance des avants va alors amener coup sur coup les essais d'Emilie Boulard (47eme) et d'Agathe Sochat (31-6, 63eme). La messe est dite.Les Néo-Zélandaises ont signé l'armistice et ont concédé un ultime essai de Laure Sansus (71eme) avant de sauver l'honneur avec la réalisation anecdotique d'Eloise Blackwell (38-13, 73eme). Après la victoire acquise à Grenoble en 2018 face à ces mêmes Black Ferns (30-27), le XV de France féminin prouve qu'il s'est bel et bien débarrassé de son complexe d'infériorité contre ce géant.Les Bleues affronteront à nouveau le pays du long nuage blanc samedi prochain à Castres afin de signer un sans-faute dans cette tournée automnale face aux nations de l'hémisphère sud, après avoir déjà dominé l'Afrique du Sud (46-3).