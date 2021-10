Tournée d'automne : Dix essais et 60 points, l'Ecosse atomise les Tonga

FULL TIME | What a start to our Autumn Nations Series campaign 🙌🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Steyn puissance 4

Pour démarrer sa tournée d’automne, l'Ecosse a reçu une sélection des Tonga largement à sa portée. Une première sortie depuis sa victoire en France en mars dernier pour clôturer son Tournoi des Six Nations. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les spectateurs présents en nombre à Murrayfield en ont eu pour leur argent. Sous le soleil d’Edimbourg, ils ont assisté à une large victoire (60-14) du XV du Chardon, intraitable en première période. Il n’a fallu que sept minutes aux Ecossais pour ouvrir la marque, sur un essai signé Rufus McLean. Pour sa première cape internationale, l’ailier gauche a signé un doublé à la 15eme minute grâce à un crochet dévastateur sur Faiva qui lui a ouvert la route vers l’en-but. Les ailiers ont décidément fait beaucoup de mal à une équipe tongienne débordée de toutes parts. Sur son côté droit, Kyle Steyn a fait mieux que son coéquipier des Glasgow Warriors en claquant un triplé retentissant en l’espace de 17 minutes (22eme, 33eme, 39eme).Le mal était déjà fait à la mi-temps (36-9). Dans le deuxième acte, les hommes de Gregor Townsend ont levé le pied mais passé la ligne d’en-but encore quatre fois par l’intermédiaire de leurs avants George Turner (50eme) sur un maul pénétrant, Nick Haining (71eme) et Oli Kebble (76eme). Les Tonga ont tout de même réussi à inscrire un unique essai à l’heure de jeu par le pilier de Provence Rugby, David Lolohea. Pas de quoi gâcher la fête pour l’Ecosse et Kyle Steyn qui s’est offert un quadruplé sous les perches à quelques secondes du coup de sifflet final le jour de sa deuxième sélection. Avec dix essais et la barre des 60 points passée pour la première fois depuis qu’elle a croisé la route de la Russie (61-0) au dernier Mondial, l’Ecosse a fait le plein de confiance avant de se mesurer à l’Australie (7 novembre), l’Afrique du Sud (13 novembre) et le Japon (20 novembre).