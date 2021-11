Tournée d’automne : Dernier match international pour l’arbitre Romain Porte

C’est un Ecosse - Australie très particulier pour Romain Poite qui se déroulera ce dimanche à Murrayfield dans le cadre de la Tournée d'automne. A cette occasion, l’arbitre français, qui fêtera ses 47 ans en décembre prochain, dirigera son 72eme et tout dernier match international. Le président de la Fédération française de rugby et vice-président de World Rugby Bernard Laporte a tenu à rendre hommage à celui qui est le troisième arbitre international le plus capé, derrière le Gallois Nigel Owen (100 matchs) et l'Anglais Wayne Barnes (96 matchs). « Je tiens à exprimer ma gratitude à Romain Poite. Il n'est pas facile d'être arbitre pendant plus de 15 ans. Il s'est toujours efforcé de donner le meilleur de lui-même sur le terrain, tout en démontrant un esprit d'équipe déterminé et précieux en dehors du terrain », a déclaré l’ancien sélectionneur des Bleus.

Onze matchs de Coupe du Monde pour Poite

Mais cela n’est pourtant pas l’heure de la retraite pour Romain Poite, élu pour la sixième fois meilleur arbitre de Top 14 lors de la Nuit du Rugby en septembre dernier, car il continuera à officier dans le championnat de France et en Coupe d’Europe. Arbitre depuis 2006, le natif de Rochefort compte notamment trois Coupes du Monde à son actif. Il a en effet dirigé quatre matchs de poules en 2011, quatre matchs de poules en 2015 et trois matchs de poules en 2019, mais n’a pas eu la chance d’officier en phase finale. Ce qui n’est pas le cas en Coupes d’Europe, où il arbitre au moins un quart ou une demie de Champions Cup presque chaque année depuis 2011 (il faut dire que les clubs français sont souvent présents en finale, ce qui l’empêche d’arbitrer ces matchs-là…). Il officiait également pendant la finale du Top 14 2012.