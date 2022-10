Tournée d'automne : Cane et Coles, out pour le reste de la tournée d'automne

La victoire samedi matin des Néo-Zélandais contre le Japon en terres nippones (38-31) a laissé plus de traces qu'il n'y paraît. Et les Kiwis s'en seraient d'ailleurs bien passés. À l'aube de rejoindre l'Europe pour une série de trois matchs contre le pays de Galles (5 novembre), l'Écosse (13 novembre) et l'Angleterre (19 novembre), les All Blacks devront composer sans deux joueurs majeurs pour le reste de la compétition. Il s'agit de Dane Coles et Sam Cane. Le premier s'est blessé au mollet juste avant le match contre les Japonais et n'est logiquement pas entré en jeu. Le second a quant à lui heurté son coéquipier David Havili avec son visage lors d'un ruck. Si dans un premier temps, les médecins se montraient rassurants au sujet du troisième ligne, les examens complémentaires ont révélé une fracture de la pommette pour le capitaine. Ce diagnostic, inattendu, met d'ores et déjà un terme à la tournée d'automne du natif de Rotorua. Les deux hommes, sur le flanc, ne restent pour autant pas avec leur sélection pour le restant de la tournée et rentrent directement en Nouvelle-Zélande pour y débuter leurs protocoles de soin.

Sans Retallick en Europe ?

Expulsé à la 66eme minute du match contre le Japon pour un déblayage au niveau de la tête sur Kazuki Himeno, Brodie Retallick risque lui aussi de manquer la suite de la tournée d'automne. À la suite de son geste, le deuxième ligne a reçu une convocation auprès des instances de World Rugby le 1er novembre prochain pour qu'il puisse s'expliquer, dans l'attente, d'une éventuelle suspension. Le Néo-zélandais, cadre de la sélection, pourrait obtenir la clémence des instances car il s'agit du premier carton rouge de sa carrière. Sans Sam Cane et Dane Coles, et peut-être Brodie Retallick, et après une victoire pénible contre le Japon à moins d'un an de la Coupe du monde en France, les All Blacks abordent un déplacement périlleux en Europe où ils attireront tous les regards.