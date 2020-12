Top 14 - Clermont : Veredamu va rester

Bonne nouvelle pour l'ASM Clermont Auvergne. En effet, ce mardi, auprès de La Montagne, Franck Azéma a confié que Tavite Veredamu allait rester au sein du pensionnaire de Top 14 et ainsi rempiler. L'actuel directeur sportif et entraîneur de la formation auvergnate a répondu à une question concernant la situation contractuelle de son troisième ligne, international français de rugby à VII, qui va donc signer un nouveau bail. L'information de la signature d'un nouveau contrat du principal intéressé, qui va donc rester un petit peu plus longtemps que prévu au sein du club, avait alors déjà été révélée par le quotidien lui-même, le 16 novembre dernier.

Veredamu sera de nouveau joker médical

C'est à la fin de ce mois de juillet que Veredamu avait alors débarqué en Auvergne, comme joker médical de Peceli Yato, et ce, officiellement, jusqu'à la fin de ce mois de novembre. Le joueur, qui va ainsi continuer à porter le maillot clermontois, rempile de nouveau comme joker médical, mais cette fois d'Arthur Iturria, qui se retrouve indisponible pour les prochaines semaines. Ce mardi, Franck Azéma a ainsi notamment expliqué, à ce sujet : « C'était une facilité pour nous de pouvoir compter sur lui. » Jusqu'à présent, depuis le début de la saison, Tavite Veredamu a disputé un total de trois rencontres en faveur de l'ASM, dont une comme titulaire.