Tonga : Israel Folau bientôt appelé ?

Controversé, Israel Folau pourrait prochainement être de retour au premier plan malgré ses déclarations homophobes. Mis au ban du rugby australien, le finaliste de la Coupe du Monde 2015 est revenu au rugby à XIII grâce à un transfert chez les Dragons Catalans. La première étape d'un processus qui pourrait lui permettre de revenir sur la scène internationale. S'il n'a pas encore eu l'occasion de prouver l'étendue de son talent avec l'équipe basée à Perpignan en raison du coronavirus, le centre pourrait rejoindre la sélection tongienne dans les mois à venir.

Le trentenaire né à Minto en Australie peut espérer être naturalisé tongien grâce à son père. De quoi donner des idées au staff de la 13eme nation au classement mondial. « Le coach est entré en contact avec lui. Si une place se libère ou si Israel prouve sa valeur et joue bien, oui, on pourrait le sélectionner. On ne lui dira pas non » a annoncé John Hopoate, le porte-parole de la sélection tongienne dans des propos rapporté par le Sun. La question de son changement de nationalité devra encore être approuvé par les instances internationales. Une étape en cours selon certaines indiscrétions évoqués par le tabloïd anglais. Malgré ses déclarations qui auraient dû relever de la justice, Israel Folau pourrait bien s'en tirer et revenir au plus haut-niveau, même en étant suspendu en Australie.