Test-matchs : L'Angleterre, les Lions et l'Irlande en balade

L'Angleterre s'est amusée

L'Angleterre n'a pas fait de détails. Ce samedi, le XV de la Rose a très largement battu le Canada (70-14). Pourtant, pour cette fameuse rencontre, les Anglais étaient bel et bien privés de leurs meilleurs joueurs. Mais cela ne les a donc pas empêchés de marquer pas moins de dix essais, au total. Parmi ces fameux dix essais, on retrouve deux triplés. L'un est à mettre à l'actif du jeune ailier Adam Radwan, qui connaissait là seulement sa toute première sélection. L'autre triplé a été inscrit par le talonneur Jamie Blamire. A la pause, l'Angleterre avait alors déjà largement pris le large, en menant 42-14. Au retour du vestiaire, le XV de la Rose a ensuite infligé un cinglant 28-0, à son adversaire d'un soir, qui n'a alors dû se contenter que deux essais transformés, en tout et pour tout, tout en souffrant ainsi énormément durant la majeure partie de cette rencontre.

Les Lions se sont baladés

Les Lions britanniques et irlandais enchaînent. Ce samedi, dans une tournée en Afrique du Sud particulièrement perturbée par la pandémie de coronavirus, ils n'ont laissé aucune change à la franchise locale des Sharks, battue sur le très lourd score de 71-31. Il s'agissait d'une deuxième confrontation entre les deux équipes, en l'espace de seulement trois petits jours. Cette nouvelle victoire intervient alors que quelques errements défensifs ont toutefois été aperçus dans le premier acte, du côté des Lions. En l'absence du deuxième ligne Maro Itoje et de l'ouvreur Finn Russell, temporairement suppléé, dans le groupe, par l'Anglais Marcus Smith, les Lions ont réussi à asseoir définitivement leur domination dans cette rencontre, après l'expulsion, à la 45eme minute de jeu, du demi de mêlée adverse Jaden Hendrikse.

L'Irlande n'a pas fait de détails

L'Irlande était également en mission. Ce samedi, le XV du Trèfle a étrillé les Etats-Unis (71-10). Pourtant, tout comme l'Angleterre d'ailleurs, les Irlandais étaient bel et bien privés de leurs meilleurs éléments, retenus pour la tournée avec les Lions, qui se trouvent actuellement du côté de l'Afrique du Sud. Cela n'a donc pas empêché les Irlandais d'inscrire la bagatelle de dix essais, au total. Le talonneur Ronan Kelleher a visiblement passé une belle soirée, puisque, à lui tout seul, il a inscrit pas moins de quatre essais. A la pause, le score était évidemment déjà largement en faveur des vainqueurs du jour (31-3), alors que les Américains n'avaient eu qu'une petite pénalité à se mettre sous la dent. Au retour des vestiaires, les Etats-Unis se sont encore un peu plus compliqués la tâche, avec le carton rouge récolté par Riekert Hattingh, à la 53eme minute de jeu.