Test-match : L'Italie chute contre la Géorgie

La performance est de taille. Ce dimanche, du côté de Batumi, la Géorgie, treizième nation au classement mondial soit un seul petit rang derrière sa victime du jour, s'est offert le scalp de l'Italie (28-19). Il s'agit de la première victoire de son histoire contre cette sélection et même, de manière plus générale, contre une sélection participant au Tournoi des Six Nations. Une rencontre durant laquelle Tedo Abzhandadze a été l'auteur d'un total de 20 points, avec un essai, deux transformations mais également deux pénalités. A l'issue de cette rencontre, le sélectionneur géorgien ne voulait absolument pas s'enflammer. Selon lui, cette victoire, aussi historique soit-elle, ne devrait pas permettre à ses protégés de pouvoir disputer ce prestigieux Tournoi. Les Lelos ont, de leur côté, triomphé onze fois sur douze du championnat d'Europe de rugby de deuxième division. Et leur rêve est donc bel et bien de pouvoir franchir ce cap et intégrer ce fameux Tournoi.

La Géorgie avec l'Australie et le pays de Galles à la Coupe du Monde

Ce Tournoi des Six Nations, l'Italie le joue depuis 2000, en compagnie de l'Angleterre, la France, l'Ecosse, l'Irlande mais également du pays de Galles. Cette année, les Italiens ont justement battu les Gallois. Leur premier succès dans le Tournoi depuis l'édition 2015. A ce propos, Levan Maisashvili, le sélectionneur des Lelos a ainsi notamment déclaré : "Je ne pense pas que le résultat d'aujourd'hui va changer grand-chose sur la possibilité de voir la Géorgie rejoindre les Six Nations. Je ne pense absolument pas qu'ils vont ouvrir la porte sur la base d'un seul résultat." Au micro de RugbyTV Georgia et dans des propos rapportés par l'AFP, Michele Lamaro, le capitaine italien, a tenu à féliciter les vainqueurs du jour : "La Géorgie a été très physique, ils nous ont mis sous pression avec beaucoup de jeu aérien, ils méritent vraiment leur victoire. " La Géorgie sera à la Coupe du Monde 2023, et plus précisément dans la poule C, en compagnie de l'Australie mais également du pays de Galles.