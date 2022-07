Test-match : L'Irlande s'impose à nouveau en Nouvelle-Zélande

Encore un exploit pour l'Irlande. Ce samedi matin, du côté de Wellington, la sélection de rugby s'est à nouveau imposée en Nouvelle-Zélande (32-22). Les Irlandais ont su construire leur victoire, en faisant preuve d'une belle maîtrise, du début jusqu'à la fin. Il s'agit de leur deuxième victoire consécutive contre ces mêmes All Blacks, chez eux. Par conséquent, l'Irlande remporte ainsi, et ce pour la toute première fois de son histoire, une tournée estivale du côté de la Nouvelle-Zélande. Quant à eux, les All Blacks n'avaient plus perdu deux rencontres consécutives chez eux face à une formation européenne, depuis l'année 1994, lorsque la France avait réalisé cet exploit, à l'occasion d'une tournée. Ce double exploit de l'Irlande pourrait bien coûter à Ian Foster, le sélectionneur néo-zélandais, sa place, lui qui se retrouve donc désormais plus que jamais menacé. Pour construire sa victoire, l'Irlande est notamment parvenue à inscrire pas moins de quatre essais, contre seulement trois pour la Nouvelle-Zélande.

Sexton entre dans l'histoire

Une victoire presque acquise dès la pause, puisqu'en rentrant aux vestiaires, les Irlandais menaient déjà 22-3, dans une première période clairement à sens unique. En face, les All Blacks ne semblaient pas vraiment dans leur match, face aux vagues offensives vertes. En revanche, c'est après la pause que le réveil des locaux a eu lieu, avec 19 de leurs 22 points inscrits à ce moment-là, pour notamment trois essais marqués en seulement seize petites minutes de jeu. Mais un réveil finalement trop tardif, d'autant plus que l'Irlande, durant cette même seconde période, est également parvenue à inscrire dix unités de plus. Johnny Sexton, âgé aujourd'hui de 37 ans, a joué un grand rôle dans ce nouveau succès, avec même la barre des 1000 points officiellement franchie en sélection. Autre conséquence de cet authentique exploit, ce lundi, l'Irlande prendra également et officiellement la première place au niveau du classement mondial.