Test-match : L'exploit de l'Irlande !

Les Blacks réduits à 14

Le doublé pour Porter

Quel exploit du XV du Trèfle ! Pour la première fois en quatorze confrontations en Nouvelle-Zélande (la première s'est déroulée en 1976), l'Irlande est allée s'imposer sur le terrain des All Blacks ce samedi !Battus 42-19 la semaine passée à Auckland, les Irlandais ont pris une formidable revanche, et infligé aux Néo-Zélandais une troisième défaite sur leurs sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues (l'Afrique du Sud et la France les ont battus également).Dès la 3eme minute, l'Irlande a mis la pression sur son adversaire, en marquant un essai par Andrew Porter, en puissance près du poteau gauche après un long de temps de jeu (0-7). Cueillis à froid sous une température de 8°c, les Blacks n'ont pas réussi à réagir rapidement, au contraire ! Ils ont subi un deuxième quart d'heure de match catastrophique, en écopant de deux cartons jaunes et un carton rouge. C'est d'abord Leicester Fainga'anuku qui est sorti dix minutes pour un coup d'épaule à la 17eme, puis Ofa Tu'ungafasi l'a rejoint sur le banc huit minutes plus tard pour une placage sans ballon,Malgré tout, les Blacks n'ont pas encaissé de points durant cette période difficile, et c'est même eux qui ont fini par marquer un essai juste avant la sirène, par Beauden Barrett sur le onzième temps de jeu néo-zélandais, alors que les deux équipes étaient à 14 contre 14 suite au carton reçu par James Ryan pour un hors-jeu (7-10, mt).En deuxième mi-temps, c'est encore l'Irlande qui a le mieux débuté, toujours à 14 contre 14, et c'est encore Andrew Porter qui a marqué sous les poteaux, après du jeu au près (7-17).Et après avoir longtemps poussé, la Nouvelle-Zélande a fini par marquer grâce à Will Jordan en bout d'alignement dans le coin droit (12-23), mais il ne restait alors plus que trois minutes à jouer, et l'Irlande n'a pas tremblé. Le XV du Trèfle s'offre donc une victoire de prestige. A confirmer samedi prochain !