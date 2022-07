Test-match : Les Wallabies s'offrent l'Angleterre

Après un Tournoi des 6 Nations décevant, où elle n'a terminé que troisième, l'Angleterre va tenter de reprendre confiance, à quinze mois de la Coupe du Monde, du côté de l'Australie, où elle dispute trois tests-matchs en ce mois de juillet. Et le premier, à Perth où la température n'a pas dépassé les 11°c, s'est soldé par un échec, alors que le XV de la Rose a joué près de 30 minutes en supériorité numérique. Les Anglais ont marqué deux essais après la sirène, qui ont permis à l'addition d'être moins salée, mais les Wallabies l'ont tout de même emporté 30-28. La première période a été plus riche en fautes qu’en points… Les deux équipes sont en effet rentrées au vestiaire sur le score de 6-6, avec deux pénalités de Noah Lolesio, qui avait remplacé Quad Cooper, blessé à la cheville gauche alors qu’il devait jouer son premier match en sélection depuis octobre, contre deux pénalités d’Owen Farrell. Mais un joueur avait quitté le terrain avant les autres : le deuxième ligne australien Darcy Swain, qui s’est accroché avec Johny Hill à la 34eme minute. Les deux joueurs se sont tiré les cheveux, mais Swain est allé plus loin en donnant un petit coup de tête à son adversaire. Il a donc écopé d’un carton jaune, pendant que l’Anglais recevait un jaune.

Les jeunes Anglais sauvent l'honneur

Si la première mi-temps n’a pas vu d’essais, la deuxième a été en revanche été bien plus spectaculaire. Ellis Genge a marqué le premier essai de la partie à la 49eme, dans le coin droit après un ballon porté (9-11), puis Farrell a ajouté une pénalité pour accroitre l’écart (9-14). Il restait alors une petite demi-heure à jouer. C’est à ce moment-là que l’Australie s’est véritablement réveillée, et l’infériorité numérique des Wallabies ne s’est plus vue. A la 64eme, Jordan Petaia a marqué le premier essai des Wallabies, dans le coin droit, après un pilonnage des avants et un jeu de passes des trois-quarts (16-14). Puis à la 70eme, alors que les deux équipes jouaient à 14 contre 14 suite au carton jaune reçu par Billy Vunipola après un coup d’épaule sur Michael Hooper, Saia Fainga’a a surgi pour aller aplatir sur la ligne après un ballon porté (23-14), avant que Pete Samu ne corse l’addition à la 78eme, tout en puissance (30-14). L’Australie était alors quasi-assurée de sa victoire, mais elle s’est fait peur en encaissant deux essais aux 80eme et 83eme minutes, par les jeunes Anglais. C’est d’abord Henry Arundell qui a filé sur l’aile gauche, après une passe volleyée d’Ollie Chessum, puis Jack van Poortvliet qui a fêté sa première sélection avec un essai, après du jeu au près de ses avants. Les deux équipes se retrouveront samedi prochain à Brisbane. L’Australie remportera-t-elle une victoire plus large en jouant à 15 tout le match ?