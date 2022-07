Test-match : Les Pumas dominent une deuxième fois l'Ecosse

Full-Time | Argentina claim the series with a last-minute comeback in Santiago del Estero.#AsOne | #ARGvSCO pic.twitter.com/sQCX5Wte7q

Boffelli arrache la victoire

L'Argentine a pris exemple sur l’Afrique du Sud. Passés à côté du deuxième affrontement face à l’Ecosse le week-end dernier, les Pumas ont sorti les griffes avec une équipe largement remaniée pour arracher la série les opposant au XV du Chardon. Alors qu’Emiliano Boffelli a ouvert le score sur pénalité dès la 11eme minute, Duhan van der Merwe a lancé le match de l’Ecosse avec un essai moins de deux minutes plus tard. Le chassé-croisé entre les deux formations s’est poursuivi avec le premier essai argentin de la soirée signé Santiago Carreras à la moitié du premier acte. Le talonneur Evan Ashman a permis à l’Ecosse de repasser devant pour mener d’un point au moment de retrouver les vestiaires. En effet, cinq minutes avant la pause, Emiliano Boffelli a passé une deuxième pénalité pour rapprocher les Pumas.Les Ecossais, sur la lancée de leur performance du week-end dernier, ont entamé le deuxième acte de manière quasiment parfaite. En l’espace de cinq minutes, Evan Ashman puis Duhan van der Merwe se sont offerts un doublé dans cette rencontre. Deux essais rapprochés qui ont alors donné quinze longueurs d’avance au XV du Chardon… mais ce dernier a ensuite subi le jeu des Pumas et n’a inscrit que trois points par l’intermédiaire de Blair Kinghorn dans les 30 dernières minutes du match. De l’autre côté du terrain, Nahuel Tetaz Chaparro a redonné espoir aux supporters Argentins mais le match a tourné dans le dernier quart d’heure. Gonzalo Bertranou a tout d’abord rapproché l’Argentine à quatre petits points. Puis, sur la dernière action, c’est Emiliano Boffelli qui a trouvé la faille dans la défense écossaise pour aplatir l’essai de la victoire. Pour trois petits points (34-31), les Pumas signent une deuxième victoire et remportent la série face à l’Ecosse.