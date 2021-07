Test-match : Les Blacks déroulent encore

Quatre essais pour Coles

Encore une grosse victoire pour les All Blacks ! Pour le deuxième de leurs dix matchs au programme jusqu'au 2 octobre, les Néo-Zélandais ont battu les Fidji sur le score de 57-23 à Dunedin. Samedi dernier, ils avaient laminé les Tonga 102 à 0 (des Tonga encore battus ce samedi, 42-13 aux Samoa), mais cette fois l'adversité était plus importante, les Fidji occupant la onzième place au classement World Rugby (les Tonga sont 13emes et les Blacks deuxièmes). Pourtant, il n'y a pas eu de suspense lors de cette rencontre à douze essais, marquée par le premier capitanat d'Aaron Smith, pour sa 98eme sélection.Jordie Barrett a ouvert le score dès la 8eme, après un ballon porté, une extraction de Smith et plusieurs passes rapides. Puis David Havili a marqué neuf minutes plus tard, après une touche côté droit et un gros travail de Codie Taylor. Le centre des Crusaders, pour sa quatrième sélection, s'est offert un doublé trois minutes après, sur un ballon porté et une sortie rapide de Smith (21-6, 21eme). Les Fidjiens ont relevé la tête à la 28eme en marquant leur premier essai de la partie par le troisième ligne Albert Tuisue, après une touche, un ballon porté et un gros travail des avants.La deuxième mi-temps, remportée 36-12 par les All Blacks, a été un festival offensif. George Bridge a marqué trois minutes après le retour des vestiaires, suite à une pénalité et une passe de Havili, qui l'a trouvé dans le coin gauche. Mais les Fidjiens n'ont pas tardé à réagir, avec un essai de Mesulame Kunavula quatre minutes plus tard après une touche, et une passe de Temo Mayanavanua, présent en début d'alignement (26-16, 49eme). Les Blacks ont profité du carton jaune de Kini Murimurivalu pour marquer un nouvel essai à la 52eme par Dane Coles après un ballon porté, mais les Fidji ont réduit l'écart grâce à un essai de pénalité, qui a vu Havili écoper d'un carton jaune à son tour (31-23, 60eme). Mais ce sont les derniers points inscrits par les Blancs., auteur d'un quintuplé la semaine passée et marqueur une nouvelle fois ce samedi, sur son premier ballon (69eme). Dès samedi prochain, les Fidji auront l'occasion de prendre leur revanche, puisqu'ils affronteront de nouveau les Blacks, cette fois à Hamilton. Mail il faudra sans doute un miracle pour dompter l'armada offensive néo-zélandaise.3 juillet :- Tonga : 102-010 juillet :- Fidji : 57-2317 juillet : Nouvelle-Zélande - Fidji7 août : Nouvelle-Zélande - Australie21 août : Australie - Nouvelle-Zélande28 août : Nouvelle-Zélande - Australie11 septembre : Nouvelle-Zélande - Argentine18 septembre : Argentine - Nouvelle-Zélande25 septembre : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud2 octobre : Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande