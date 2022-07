Test-match : L'Ecosse s'impose en Argentine

L’Ecosse a pris exemple sur l’Irlande, l’Angleterre et le pays de Galles. Alors que les nations de l’Hémisphère Nord ont connu une journée parfaite face à celles de l’Hémisphère Sud, le XV du Chardon l’a conclu en prenant le meilleur sur l’Argentine à Salta. Profitant des errances de la défense sud-américaine, Blair Kinghorn a ouvert le score au bout de quatre minutes mais dans la foulée, Grant Gilchrist s’est rendu coupable d’un « neck roll » et Emiliano Boffelli n’a pas hésité à remettre les deux équipes à égalité. A un peu moins de dix minutes de la pause, le buteur des Pumas a remis ça après un plaquage haut de Ben White. Ce sont toutefois les Ecossais qui ont viré en tête à l’issue d’une première période qui a vu les défenses prendre le pas sur les attaques. Pour sa 50eme sélection avec l’Ecosse, Hamish Watson a forcé le passage dans la défense argentine pour aplatir le premier essai de la rencontre. Blair Kinghorn ayant manqué la transformation, l’Ecosse a atteint la pause avec deux points d’avance.

L’Ecosse a profité des défaillances argentines

Un avantage que le XV du Chardon a conforté dès la première minute du deuxième acte. A la conclusion d’une action collective initiée par Rory Darge, Mark Bennett s’est joué de la défense des Pumas pour corser l’addition. La réaction de l’Argentine était attendue et elle est venue sur le renvoi. Guido Petti est allé aplatir en coin mais, pour une passe en-avant, l’essai a été logiquement refusé par l’arbitre de la rencontre, le Français Mathieu Raynal. Pour ajouter au désarroi argentin, Emiliano Boffelli a quitté la pelouse pour dix minutes, ayant reçu un carton jaune pour une faute d’antijeu à cinq mètres de sa ligne. Une supériorité numérique dont l’Ecosse a immédiatement tiré parti. Matt Fagerson a profité des espaces dans la défense adverse pour aplatir au pied des poteaux. Peu après l’heure de jeu, Sam Johnson a consolidé la domination écossaise avec un essai sur une passe décisive d’Ali Price. Dos au mur, les Pumas ont poussé jusqu’au bout mais se sont montrés trop imprécis dans les transmissions et maladroits avec le ballon. Avec cette victoire (6-29), l’Ecosse égalise à une victoire partout dans la série.