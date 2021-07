Test-match : Le pays de Galles et l'Argentine se quittent sur un nul

Sanchez manque trois pénalités

Trois ans après leur dernier affrontement, le pays de Galles (7eme au classement Word Rugby) et l'Argentine (9eme) s'affrontaient ce samedi à Cardiff, dans un contexte un peu particulier puisque les Gallois étaient privés de leurs meilleurs joueurs, retenus avec les Lions britanniques et irlandais (Owens, A.Wyn Jones appelé puis blessé, W.Jones, Beard, Faletau, Navidi, Tipuric appelé puis blessé, Davies, Biggar, Adams, Rees-Zammit et L.Williams). Vainqueurs respectifs du Canada (68-12) et de la Roumanie (17-24) le week-end dernier pour débuter leur Tournée d'été, le pays de Galles et l'Argentine se sont quittés sur le score de 20-20.Il a fallu attendre la 39eme minute du match pour assister au premier essai, car le début de la rencontre a surtout été marqué par l'indiscipline, avec deux pénalités de chaque côté signées Callum Sheedy et Nicolas Sanchez (6-6, 35eme), un carton jaune pour les premières lignes Dillon Lewis et Nahuel Tetaz pour leurs fautes répétées en mêlée, et surtout un carton rouge pour le Toulousain Juan Cruz Mallia à la 29eme pour un choc tête contre tête avec Kieran Hardy sur un placage. Réduit à 13 contre 14 à ce moment-là de la partie, ce sont pourtant les Pumas qui ont inscrit le premier essai, par le troisième ligne du Stade Français Pablo Matera, suite à une touche et un ballon porté (6-13, mt).Dès la 46eme minute, les Argentins ont creusé l'écart grâce au Perpignanais Jeronimo De La Fuente, bien servi par le Toulousain Santiago Chocobares après une mêlée à 15 mètres (6-20). Mais les Gallois n'ont rien lâché et ont profité de la baisse physique des Argentins mais aussi des trois pénalités manquées par Nicolas Sanchez.Jarrod Evans a transformé pour remettre les deux équipes à égalité (20-20) à huit minutes de la fin, et ce même Evans a eu la pénalité de la victoire entre les pieds quelques secondes après la sirène, mais elle était excentrée côté gauche et le joueur des Cardiff Blues l'a manquée. C'est donc un nul qui conclut ce premier test-match. Les deux équipes se retrouveront samedi prochain pour le deuxième.