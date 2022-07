Test-match : L'Angleterre triomphe à nouveau en Australie

L'Angleterre a à nouveau eu le dernier mot. Ce samedi, du côté de Sydney, à l'occasion de son troisième et dernier test-match en Australie, la sélection s'est imposée, pour la deuxième fois consécutive, sur la terre des Wallabies (17-21). Une rencontre plutôt serrée et qui l'était alors même dès la pause, puisque les Anglais, bien que déjà devant au niveau du tableau d'affichage, n'avaient alors qu'une petite longueur d'avance, avec leur essai et deux pénalités. En face, les Australiens comptaient un essai transformé ainsi qu'une pénalité. Après la pause, l'Angleterre a inscrit dix nouveaux points, grâce notamment à Owen Farrell, plus que précieux au pied, lui l'auteur de onze des 21 points des siens. En face, le nouvel essai transformé des Wallabies n'a donc pas suffi. Une nouvelle victoire, une semaine après la première enregistrée du côté de Brisbane (25-17), qui permet ainsi au XV de la Rose de remporter cette série de trois test-matchs face à ce même adversaire.

Deuxième tournée remportée par l'Angleterre en Australie

Quant au premier de ces fameux trois tests, il avait donc été remporté par l'Australie, de justesse (30-28). Ce n'est que la deuxième fois de son histoire que l'Angleterre remporte ainsi une tournée chez les Wallabies. La toute première est très récente puisque c'était lors de l'année 2016. Cette tournée estivale dans l'hémisphère sud réussit décidément bien aux nations européennes, puisque plus tôt dans la journée, c'est l'Irlande qui en avait fait de même, en remportant sa tournée de tests effectuée en Nouvelle-Zélande, pour la toute première fois de son histoire. Ces deux défaites consécutives enregistrées par l'Australie font tache. Une sélection qui affrontera notamment le XV de France, en test match, à l'automne prochain, et plus précisément le 5 novembre. Toujours ce samedi, en cas de victoire, le pays de Galles, opposé à l'Afrique du Sud au Cap (17h05), et l'Ecosse, qui défie l'Argentine à Santiago del Estero (21h10), peuvent également remporter leur série respective. S'il y a évidemment victoire au bout. Deux séries qui en sont actuellement à 1-1.