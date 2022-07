Test-match : L'Angleterre s'impose en Australie

Lolesio entretient l'espoir

Hémisphère Nord : 2 - Hémisphère Sud : 0. Quelques heures après la victoire historique de l'Irlande en Nouvelle-Zélande, c'est l'Angleterre qui est allée s'imposer en Australie, six ans après son dernier succès chez les Wallabies. Le XV de la Rose, qui avait été battu 30-28 à Perth la semaine passée au terme d'un match spectaculaire, a pris sa revanche en l'emportant 17-25 dans la fraîcheur de Brisbane (9°c au coup d'envoi).Dès la 5eme minute, alors que l'Australie venait de perdre son arrière Jordan Petaia, sonné, Billy Vunipola a été le premier à franchir la ligne d'en-but, suite à une touche côté gauche et un ballon porté. Farrell a transformé (0-7) et a ensuite poursuivi son festival au pied, avec quatre pénalités pour permettre à l'Angleterre de mener 0-19 (33eme). Entre-temps, l'Australie s'était retrouvée à 14 à la 22eme, suite au carton jaune d'Izaia Perese, auteur d'une faute alors que les Anglais avaient une grosse occasion d'essai. Mais trois minutes avant la sirène, les Wallabies ont enfin marqué leurs premiers points, grâce à leur pilier Taniela Tupou, qui a surgi après une belle percée de son homologue Angus Bell (7-19, mt).En début de deuxième période, Farrell a donné trois points supplémentaires au XV de la Rose (7-22, 44eme), puis l'Australie a réduit l'écart avec son deuxième essai de la partie, signé Samu Kerevi, sur le côté gauche en surnombre (14-22, 48eme). Après le carton jaune reçu par Marcus Smith pour un en-avant volontaire, Noah Lolesio a remis l'Australie à -5 (17-22, 54eme).. Les deux équipes en sont donc à 1-1 dans cette Tournée, avant le troisième match samedi prochain à Sydney. Les équipes du Sud ont du mal en ce samedi, et l'Afrique du Sud a donc tout intérêt à se méfier du pays du Galles, qu'elle reçoit en fin de journée...