Test-match (F) : La FFR demande des explications

🏉 La panne de courant sur la pelouse du Stadium de Villeneuve d'Ascq à 18 minutes de la sirène ! Situation cocasse dans le Nord où la France est menée 15-17 par l'Angleterre #FRAANG



▶ Regardez le direct : https://t.co/b7tcuV9A5Q pic.twitter.com/bMP5uIfAG1

— France tv sport (@francetvsport) April 30, 2021

Filopon et Trémoulière avaient marqué pour les Bleues

15-17, tel est le score final du test-match féminin entre la France et l’Angleterre, même si la rencontre n’a pas pu aller à son terme. En effet, une panne d’éclairage dans le stade de Villeneuve d’Ascq n’a pas pu permettre au match de se dérouler en entier, et la Fédération français de rugby a demandé des explications à l’exploitant du stade. « La Fédération française de rugby est dans l’attente des explications de l’exploitant du stade, responsable de la continuité d’exploitation des installations et équipements techniques de l’enceinte, écrit la FFR dans un communiqué.Les règles de jeu de World Rugby prévoient, à leur article 5.10, que « l’arbitre a le pouvoir d’arrêter la partie à tout moment s’il considère qu’il serait dangereux de continuer ». C’est pourquoi, après avoir constaté que le système d’éclairage sportif du stade n’était redevenu fonctionnel qu’au bout de vingt minutes d’interruption du match, l’arbitre, Madame Clara Munarini, a pris la décision d’arrêter la rencontre au moment où la panne de l’éclairage est survenue. Suite à cette décision, le score acquis au moment de l’interruption a été officialisé comme score final du match : France 15 – Angleterre 17. »C’est à la 63eme minute du match que le stade s’est retrouvé plongé dans le noir. A ce moment-là, les Bleues étaient menés 15-17, malgré les deux essais de Mäelle Filopon et Jessy Trémoulière (contre un doublé d’Abby Dow). Face à la meilleure équipe d’Europe, les Françaises avaient encore le temps de passer devant et l’emporter, mais c’est donc bel et bien leur défaite par deux points d’écart qui a été entérinée. Heureusement qu'il ne s'agissait que d'un test-match !