Test-match : Deuxième victoire de l'Afrique du Sud face au pays de Galles

🇿🇦 A proper response from the Boks as they seal the #CastleIncomingSeries with an impressive win over Wales in Cape Town.#StrongerTogether #StrongerForever #SAvWAL pic.twitter.com/baFHevAn9k

— Springboks (@Springboks) July 16, 2022

L’Afrique du Sud n’a pas laissé le pays de Galles revenir

Contrairement à la Nouvelle-Zélande et l’Australie, l’Afrique du Sud termine la tournée estivale sur une bonne note. Restant sur la frustration d’une défaite concédée dans les dernières minutes la semaine passée, les Springboks ont su prendre leur revanche sur le XV du Poireau. Une rencontre que les Sud-Africains ont démarré tambour battant mais Makazole Mapimpi a vu son essai être refusé car il a mis le pied en touche sur cette action. Alors que l’arbitre est revenu sur une pénalité pour les Springboks, Handre Pollard a ouvert le score sans grande peine. Damian de Allende a ensuite vu son essai être également refusé par la vidéo car le centre sud-africain n’a pas pu aplatir le ballon. Au quart d’heure de jeu, Handre Pollard a fait se lever le public du Cap. A l’issue d’une séquence de possession, le demi d’ouverture a été parfaitement décalé pour aplatir le premier essai du match. La réponse galloise est venue dix minutes plus tard par Tommy Reffell. Alors que Josh Adams a été repris juste devant l’en-but, le troisième-ligne est venu dans le bon tempo pour ramasser le ballon et aplatir. Dan Biggar a alors manqué la transformation. Titularisé, Cheslin Kolbe a quitté la pelouse au bout de 21 minutes sur blessure, remplacé par Willem Le Roux.A sept minutes de la pause, Dan Biggar a ramené le pays de Galles à deux longueurs sur pénalité mais, juste avant le retour aux vestiaires, Bongi Mbonambi a consolidé l’avantage sud-africain. Le talonneur a conclu victorieusement un ballon porté rondement mené. Dès la reprise, Dan Biggar a profité d’une faute des Springboks pour ramener son équipe à six unités. Lukhanyo Am a ensuite cru faire le break pour l’Afrique du Sud mais, pour la troisième fois, la vidéo a frustré le public du Cap. En effet, la dernière passe a été jugée en-avant par les arbitres. A un peu plus d’une demi-heure de la fin du match, Dan Biggar a fait passer un frisson en réduisant l’écart à trois points sur une nouvelle pénalité. Toutefois, les Gallois sont alors restés muets. Siya Kolisi s’est alors signalé pour permettre à sa formation de s’envoler. Le capitaine sud-africain a forcé le passage dans la défense du XV du Poireau pour aplatir. En toute fin de match, Handre Pollard a capitalisé sur l’indiscipline galloise pour ajouter six points et assurer la victoire de l’Afrique du Sud (30-14). Des Springboks qui remportent la série de test-matchs et font le plein de confiance avant le Rugby Championship.