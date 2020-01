SuperSevens : Tous les matchs

SUPERSEVENS

Samedi 1er février 2020 (à la Paris-La Défense Arena)

TABLEAU PRINCIPAL

Huitièmes de finale

Match 1 - 10h22 : Barbarians - Clermont

Match 2 - 10h44 : Lyon - Racing 92

Match 3 - 11h06 : Brive - Monaco

Match 4 - 11h28 : Montpellier - Stade Français Paris

Match 5 - 11h50 : Toulouse - Agen

Match 6 - 12h12 : Pau - Bordeaux-Bègles

Match 7 - 12h34 : Castres - Toulon

Match 8 - 12h56 : La Rochelle - Bayonne



Quarts de finale

Quart de finale A - 15h31 : Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 2

Quart de finale B - 15h53 : Vainqueur Match 3 - Vainqueur Match 4

Quart de finale C - 16h15 : Vainqueur Match 5 - Vainqueur Match 6

Quart de finale D - 16h37 : Vainqueur Match 7 - Vainqueur Match 8



Demi-finales

Demi-finale 1 - 19h02 : Vainqueur Quart de finale A - Vainqueur Quart de finale B

Demi-finale 2 - 19h24 : Vainqueur Quart de finale C - Vainqueur Quart de finale D



Finale

22h01 : Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2

MATCHS DE CLASSEMENT

Matchs de la 5eme à la 8eme place

Match 1 - 18h18 : Perdant Quart de finale A - Perdant Quart de finale B

Match 2 - 18h40 : Perdant Quart de finale C - Perdant Quart de finale D



Match pour la 7eme place

20h45 : Perdant Match 1 - Perdant Match 2



Match pour la 5eme place

21h07 : Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 2



Match pour la 3eme place

21h34 : Perdant Demi-finale 1 - Perdant Demi-finale 2

TABLEAU SECONDAIRE

Matchs de classement

Match A - 13h53 : Perdant Huitième de finale 1 - Perdant Huitième de finale 2

Match B - 14h15 : Perdant Huitième de finale 3 - Perdant Huitième de finale 4

Match C - 14h37 : Perdant Huitième de finale 5 - Perdant Huitième de finale 6

Match D - 14h59 : Perdant Huitième de finale 7 - Perdant Huitième de finale 8



Matchs pour les 13eme à 16eme places

Match 1 - 17h34 : Perdant Match A - Perdant Match B

Match 2 - 17h56 : Perdant Match C - Perdant Match D



Matchs pour les 9eme à 12eme places

Match 1 - 19h46 : Vainqueur Match A - Vainqueur Match B

Match 2 - 20h08 : Vainqueur Match C - Vainqueur Match D