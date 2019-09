Supersevens: Les Barbarians intégrés dès 2020

Alors que le premier championnat professionnel de clubs de rugby à 7 débutera le 1er février prochain, à Paris La Défense Arena, les Barbarians français ont confirmé leur présence dès cette première édition parmi les 16 équipes engagées.

14 équipes, issues des 14 clubs du Top 14, sont sur la ligne de départ, accompagnées d'une équipe de la principauté de Monaco. Le 16e ticket revient aux Barbarians français, qui se sont engagés auprès de la LNR pour une participation dès l'étape événementielle de préfiguration du 1er février 2020, a annoncé jeudi un communiqué. L'accord de participation conclu entre la LNR et les Barbarians s'appliquera jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 et les Barbarians sélectionneront des joueurs issus d'équipes de Pro D2, de Fédérale 1 et de fédérations étrangères.

"Nous sommes très fiers de nous engager au sein du Supersevens, et ce, dès sa première édition, souligne Jean-Pierre Rives, président des 'Baa-Baas'. Cette participation s'inscrit dans le cadre de la collaboration fructueuse et ancienne que nous avons avec la Ligue Nationale de Rugby. Nous avons hâte de porter haut les valeurs du rugby sur tous les terrains du Supersevens, et de contribuer au développement d'un rugby de mouvement avec le jeu à 7." "Nous sommes impatients de donner le coup d'envoi du Supersevens en février prochain et très heureux d'y accueillir les Barbarians français, qui sauront à coup sûr s'attirer les faveurs d'un public amateur de beau jeu", se félicite quant à lui Paul Goze, patron de la Ligue.