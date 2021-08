SUPERSEVENS 2021 / ETAPE DE LA ROCHELLE

Samedi 28 août 2021

- Toulouse : 22-17- Lyon : 28-7- Perpignan : 21-17- Brive : 36-0- Bordeaux-Bègles : 31-12- Stade Français : 19-5- Montpellier : 42-12Pau - CastresMonaco - La RochelleBarbarians Français - BiarritzRacing 92 - ClermontToulon - Vainqueur Huitième 8Vainqueur Quart 1 - Vainqueur Quart 2Vainqueur Quart 3- Vainqueur Quart 4Perdant Demi-finale 1 - Perdant Demi-finale 2Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2Perdant Quart 1 - Perdant Quart 2Perdant Quart 3 - Perdant Quart 4Toulouse - LyonPerpignan - BriveBordeaux-Bègles - Stade FrançaisMontpellier - Perdant Huitième 8A l’issue de ces matchs du Tableau Secondaire, les équipes seront départagées selon la différence de points, le plus grand nombre de points marqués, le plus grand nombre d’essais marqués, la discipline, le nombre de prolongations disputées et, si besoin, un tirage au sort.