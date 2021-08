#InExtensoSupersevens

SUPERSEVENS 2021 / ETAPE DE LA ROCHELLE

Samedi 28 août 2021

Auréolés à Toulouse samedi dernier, à l'occasion de la seconde étape du championnat de rugby à 7 opposant les clubs de Top 14,. L'équipe de la principauté et les Barbarians Français accompagnent les quatorze écuries de l'élite du rugby hexagonal dans cette compétition qui a vu le jour la saison dernière. Les premiers champions de France de rugby à 7, le Racing 92, recevront d'ailleurs le 13 novembre prochain à la Paris La Défense Arena la finale de cet In Extenso Supersevens.Cette ultime réunion accueillera les huit meilleures équipes sur l'ensemble des trois étapes de cet été.. Vainqueur d'étape également cet été, la Section Paloise participera également à ce tournoi en compagnie du promu en Top 14, Biarritz, ou encore du tenant du titre, le Racing 92. Le club des Hauts-de-Seine a eu la chance de pouvoir compter sur un spécialiste du 7 en la personne de Virimi Vakatawa qui a pendant longtemps fait le bonheur de l'équipe de France 7 avant de basculer vers le XV. L'autre grande vedette du Supersevens à la sauce Top 14 est la recrue sud-africaine de Monaco, Cecil Afrika, grande vedette du circuit mondial.A souligner que le mauvais élève de ces épreuves est Castres, 16eme et bon dernier du classement. Par ailleurs, le double champion de France en titre en Top 14,pour le rendez-vous du 13 novembre à l'Arena de Nanterre.- Toulouse : 22-17- Lyon : 28-7- Perpignan : 21-17- Brive : 36-0- Bordeaux-Bègles : 31-12- Stade Français : 19-5- Montpellier : 42-12- Castres : 34-5- La Rochelle : 14-10- Biarritz : 31-12Racing 92 -: 14-26- Pau : 31-7- Barbarians Français : 31-14Clermont-: 17-28- Clermont : 21-14- Toulon : 29-7- Biarritz : 19-10Racing 92 -: 10-29- Lyon : 28-26Perpignan -: 14-19Bordeaux-Bègles -: 19-21- Castres : 31-20A l’issue de ces matchs du Tableau Secondaire, les équipes seront départagées selon la différence de points, le plus grand nombre de points marqués, le plus grand nombre d’essais marqués, la discipline, le nombre de prolongations disputées et, si besoin, un tirage au sort.