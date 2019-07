Super Series: Les Bleues ratent leur entrée

C'est un faux départ qu'ont enregistré les joueuses du XV de France féminin à l'occasion de leur entrée en lice dans le tournoi des Super Series, qui réunit en ce mois de juillet les meilleures nations mondiales à San Diego.

Une entrée en lice compliquée pour les Bleues d'Annick Hayraud face aux Canadiennes, avec cette première défaite sur le score de 36-19. Le résumé de cette rencontre en vidéo #SuperSeries2019 #FRACAN #Rugby — France tv sport (@francetvsport) 2 juillet 2019

Une sorte de mini Mondial, à 2 ans de la prochaine Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, que les Bleues ont donc bien mal débuté avec une défaite sans contestation possible face au Canada (19-36, mi-temps : 12-17). Si Safi N'Diaye était la première à trouver la faille en force (5e), les joueuses d'Annick Hayraud, incapables d'exprimer leur plan de jeu et même prises dans le combat, allaient concéder pas moins de 4 essais (9e, 26e, 43e, 76e). Les réalisations, trop isolées, sur des exploits personnels, de Laure Sansus (14e) et Jessy Tremoulière (63e), meilleure joueuse du monde en 2018, entrée en cours de jeu, seront sans lendemain...

Il faudra se remobiliser pour le choc à venir contre un adversaire encore plus huppé, puisque les Tricolores ont rendez-vous samedi (23h15) avec les Black Ferns néo-zélandaises.