Super Rugby : L'Eden Park à guichets fermés

Et pourtant, Dan Carter ne sera pas là...



🚨 Eden Park is officially SOLD OUT for @BluesRugbyTeam v @Hurricanesrugby tomorrow!

🎟 Get in quick to get your tickets for @Highlanders v @ChiefsRugby in Dunedin tonight 👉🏽 https://t.co/Vr6j3MRNgR pic.twitter.com/PrLhfrqxye



Lundi, devant le succès des résultats dans la lutte pour endiguer la pandémie de Covid-19, le gouvernement de Nouvelle-Zélande a levé la restriction concernant les rassemblements publics. Une véritable délivrance pour le peuple néo-zélandais qui n'a pas tardé à être suivie d'effet. Privés de rugby depuis la mi-mars, les supporters se sont immédiatement rués dans les stades. Samedi,(28-27, drop victorieux de Bryn Gatland juste avant la sirène), premier événement sportif au monde à s'être disputé sans restriction de public depuis le début de la pandémie. Dimanche, à Auckland, lors du choc de cette même première journée du Super Rugby Aotearoa, entre les Blues et les Hurricanes, l'assistance sera encore plus nombreuse.(la finale de la Coupe du Monde 2015 en Nouvelle-Zélande s'était déroulée dans ce même Eden Park). Et ce en dépit de l'absence de Dan Carter, la nouvelle star des Blues, encore trop juste pour reprendre la compétition. Cette nouvelle version pour l'occasion du Super Rugby n'a donc visiblement pas refroidi les Néo-Zélandais. Habituellement, la compétition met aux prises les quatre grands de l'Hémisphère Sud : les All Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Argentine. Cette année, l'épreuve ne concerne que la Nouvelle-Zélande.