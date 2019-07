Super Rugby: Le triplé pour les Crusaders

La franchise des Crusaders a conquis un troisième trophée de rang en Super Rugby, samedi, en dominant (19-3) les Jaguares, leurs challengers argentins lors de la finale. Vainqueurs en 2017 et 2018, les Néo-Zélandais ont réussi le coup du chapeau grâce à un unique essai de Codie Taylor (25e) et quatre pénalités de Richie Mo’unga pour s'imposer face aux Sud-Américains, qui disputaient pour la première fois cette prestigieuse rencontre. Le groupe entraîné par Gonzalo Quesada comporte une partie importante de joueurs qui affronteront les Bleus lors du premier match du groupe C lors de la Coupe du monde 2019.

