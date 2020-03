Super Rugby : La saison 2020 suspendue jusqu’à nouvel ordre

Jaguares-Highlanders cette nuit et Brumbies-Waratahs dimanche matin. Tels sont les deux derniers matchs de Super Rugby qui vont se dérouler, avant une interruption pour une durée indéterminée. L’Hémisphère Sud se met également à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus et le championnat réunissant les meilleures équipes d’Australie (3 morts à ce jour), Nouvelle-Zélande (0 mort), Afrique du Sud (0 mort), Argentine (2 moirt) et Japon (22 morts) va donc être suspendu à l’issue de la 7eme journée. La SANZAR, qui gère le Super Rugby, espère reprendre la saison « dans les prochaines semaines ».