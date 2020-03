Super Rugby : Du Toit a failli perdre sa jambe

Quatre mois après avoir été sacré champion du Monde avec l'Afrique du Sud, Pieter-Steph Du Toit n'est pas passé loin du drame. Le meilleur joueur du monde en 2019 a frôlé l'amputation. Blessé lors d'une rencontre de Super Rugby, il a été victime d'une complication extrêmement rare : le syndrome du compartiment aigu. C'est le diagnostic rapide des médecins de sa franchise qui lui ont permis de pouvoir poursuivre sa carrière. Opéré en urgence, le troisième ligne espère désormais retrouver les terrains d'ici à l'été. Un moindre mal après la tragédie qu'il a évité de peu.

Dix jours à l'hôpital pour sauver sa jambe

Le 29 février dernier, le meilleur joueur du monde participait à la rencontre de Super Rugby entre les Stormers et les Auckland Blues. Alors que son équipe s'inclinait (14-33), il a du sortir sur blessure après avoir été touché à la jambe. Plus qu'une simple blessure, il s'agissait d'une véritable urgence. "Il avait un hématome qui est devenu un syndrome du compartiment aigu. C'est un cas extrêmement rare. Seulement 43 cas ont été recensés à travers le monde. Si vous ne le traitez pas assez rapidement, la jambe n’est plus irriguée en sang et le patient peut perdre sa jambe", a expliqué Jason Suter, le médecin de la franchise basée au Cap, au média sud-africain SA Rugby Magazine. Le diagnostic rapide, moins d'un quart d'heure, a littéralement sauvé la jambe du joueur de 27 ans. Après l'opération, le joueur qui a une cinquantaine de sélections avec les Springboks a du passer une dizaine de jours à l'hôpital. Maintenant tiré d'affaires, il va pouvoir espérer revenir en sélection et représenter son pays au plus haut-niveau.