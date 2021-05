O'Connor délivre les Reds au bout du bout



La longue disette a pris fin pour les Reds. Ce samedi, peu après le succès des Crusaders dans le Super Rugby Aotearoa,Une première pour eux, 11 ans après leur dernier titre dans la compétition phare de l'hémisphère sud. Pourtant, les choses avaient plutôt mal commencé pour les joueurs de Brad Thorn dans leur antre du Suncorp Stadium. Car, si James O'Connor avait ouvert le score d'entrée sur pénalité (3eme), Tom Banks, l'arrière des visiteurs, inscrivait le premier essai du match peu avant le quart d'heure de jeu (13eme). Après une nouvelle pénalité de l'ancien joueur de Toulon,Dos au mur, les Reds ont alors parfaitement réagi après la pause, eux qui avaient déjà buté à ce stade de la compétition contre ce même adversaire (28-23 en 2020).Après avoir déjà réduit l'écart (51eme), O'Connor ramenait son équipe à une petite longueur peu après l'heure de jeu (12-13, 63eme), alors que Rob Valetini, un 3eme ligne des champions en titre, prenait un carton jaune (61eme). Dans cette finale à rebondissements, Lolesio permettait ensuite aux hommes de Dan McKellar de reprendre un peu leurs distances (12-15, 70eme). Dans le dur, les Reds n'ont rien lâché, y ont cru jusqu'au bout et ont été récompensés. Dans les dernières minutes, alors que les locaux poussaient, Darcy Swain (78eme) et Henry Stowers (80eme+1) laissaient leurs partenaires en infériorité numérique., eux qui courrait après depuis 2011 et prennent du même coup leur revanche.