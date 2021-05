Super Rugby Aotearoa : Les Crusaders sacrés face aux Chiefs

Le cinq à la suite pour les Crusaders

La domination des Crusaders dans l'hémisphère sud ne faiblit pas.Face à l'une des équipes en forme du moment, les joueurs de Scott Robertson ont frappé fort d'entrée avec deux essais rapidement marqués par l'intermédiaire de l'ailier Sevu Reece (7eme) et de l'arrière Will Jordan (16eme). En face, touchés, mais pas sonnés, les visiteurs ne mettaient pas très longtemps à réagir. Après une première pénalité (15eme), Damian McKenzie relançait les siens en allant derrière la ligne (12-10, 22eme).Cependant, peu avant la pause, Richie Mo'unga punissait l'indiscipline des Chiefs (15-10, 37eme). L'ouvreur redonnait alors un écart plus conséquent à son équipe et stoppait le retour des hommes de Clayton McMillan.Devant au tableau d'affichage, les Crusaders ont tout donné après le retour des vestiaires. Notamment quand ils ont dû jouer à 13 contre 15 pendant quelques minutes, après les cartons jaunes de Codie Taylor (54eme) et Reece (58eme).Auteur de tous les points des siens, ce dernier manquait à ce moment-là deux pénalités qui auraient pu tout changer. Car, derrière, Mo'unga ne s'est pas fait prier pour mettre fin à leurs ambitions avec un drop (64eme) et deux pénalités (69eme et 76eme) par la suite.Battus par les Chiefs (26-25) lors de leur dernier affrontement durant la phase principale, les coéquipiers de Sam Whitelock pouvaient alors fêter le 11eme titre de leur équipe, après avoir pris leur revanche.