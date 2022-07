Sharks : Bru officialisé dans le staff

Yannick Bru a trouvé un nouveau challenge. Près d’un mois après avoir décroché le titre de Pro D2 et fait ainsi remonter l’Aviron Bayonnais en Top 14, l’ancien talonneur fait ses valises pour l’Afrique du Sud, plus précisément Durban où sont basés les Sharks de Siya Kolisi et Eben Etzebeth. La franchise qui a été invitée à disputer la prochaine campagne de Champions Cup avec les Stormers et les Bulls officialise ce dimanche l’arrivée de l’homme de 49 ans dans son staff. Il sera en charge des phases de rucks, justement pour la Coupe d’Europe dans laquelle il a triomphé à deux reprises (2003, 2005) quand il évoluait avec le Stade toulousain. Il n'a pas réussi le triplé dans l'épreuve, la faute à une finale perdue en 2004 entre ces deux moments de gloire.

En Champions Cup avec les Sharks

« En tant qu'entraîneur qui a travaillé avec des joueurs et des équipes de haut niveau, il est un grand atout pour notre unité d'entraînement et nous rejoints pour un an avec une option de renouvellement », écrit dans un communiqué l’équipe durbanaise concernant celui qui a passé les quatre dernières saisons dans les Pyrénées-Atlantiques avec Bayonne. Également ancien adjoint à Toulouse (2007-2012) et du côté du XV de France (2012-2017), Yannick Bru retrouvera sur le prochain exercice l’Union Bordeaux-Bègles de Christophe Urios dans le cadre de son aventure européenne. Cette saison, la franchise sud-africaine a terminé cinquième de l’United Rugby Championship, championnat disputé par les franchises galloises, écossaises, irlandaises, italiennes et sud-africaines, et remporté par les Stormers en finale contre les Bulls.