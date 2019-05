Servat confirme son arrivée chez les Bleus

William Servat confirme dans les colonnes de L'Equipe son départ du Stade Toulousain pour rejoindre le XV de France et intégrer le staff de Fabien Galthié, après la Coupe du monde.

"Je devrais intervenir auprès des avants (rires), s'amuse l'ancien talonneur des Bleus. J’aimerais, dans la mesure du possible, essayer de voir les mecs régulièrement, aller à leur rencontre pour échanger, que l’on n’ait pas à se redécouvrir à chaque rassemblement. J’essaierai de le faire dans un cadre, sans que cela perturbe les accords entre les clubs et la Fédération. J’aimerais avoir un vrai relationnel avec les joueurs et leurs entraîneurs, parce que l’on a besoin de ça dans le rugby plus qu’ailleurs. Notre sport se nourrit de cela. Pour pouvoir avancer, il faut savoir garder ces choses-là."