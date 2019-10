Serin plutôt que Dupont face aux Tonga

Au lendemain de la pénible victoire du XV de France face aux Etats-Unis, Jacques Brunel a communiqué la composition d’équipe qui fera face aux Tonga, dimanche. Sans surprise, Yoann Huget, Gaël Fickou et Arthur Iturria, titularisés lors des deux premières rencontres, n’apparaissent pas parmi les titulaires, Alivereti Raka et Sofiane Guitoune ont à l'inverse été reconduits à l’aile et au centre tandis que Maxime Médard, Damian Penaud et Virimi Vakatawa font leur retour dans les lignes arrières.

Au total ce ne sont pas moins de 11 changements qui sont opérés par rapport à l’équipe alignée, mercredi, face aux Etats-Unis. Auteur d’une bonne rentrée face aux USA, Baptiste Serin officiera derrière la mêlée aux côtés de Romain Ntamack, qui fait son retour malgré le bon match de Camille Lopez.

A noter devant, la titularisation de Camille Chat au talonnage aux dépens de Guilhem Guirado, Jefferson Poirot récupérant le brassard de capitaine.

La compo face aux Tonga: Médard – Penaud, Vakatawa, Guitoune, Raka – Ntamack, Serin – Ollivon, Alldritt, Lauret – Vahaamahina, Gabrillargues – Slimani, Chat, Poirot.