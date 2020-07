Saracens : Pas de séparation pour les frères Vunipola

🗞️ Saracens can happily confirm @Mako_Vunipola is staying at the club!#TogetherSaracens ⚫️🔴

Mako Vunipola ne va pas abandonner son frère. Le pilier international anglais (59 sélections avec l’Angleterre, 6 avec les Lions Britanniques et Irlandais) a décidé de faire comme son frère Billy Vunipola et rester la saison prochaine aux Saracens, faisant fi de la relégation du club londonien la saison prochaine. Le club vainqueur à trois reprises de la Champions Cup a confirmé ce lundi que le joueur de 29 ans allait bien porter ses couleurs lors de la saison 2020-2021, que le club doit disputer au sein du RFU Championship, la deuxième division anglaise après avoir été condamné à la relégation pour avoir enfreint les règles du salary cap durant plusieurs saisons.Avec 168 matchs disputés sous les couleurs des Saracens, Mako Vunipola est impatient à l’idée d’aider le club londonien à retrouver aussi vite que possible l’élite du rugby anglais. « Le club a été bon avec mois et le reste. Il a veillé sur mois, m’a donné l’opportunité de devenir le joueur que je suis devenu et m’a offert un environnement me permettant de continuer à progresser. Je n’ai aucun doute quant au fait que le club va de nouveau se battre pour des titres et c’est une des raisons qui font que la décision a été facile à prendre, a déclaré le pilier anglais dans un communiqué. Pour moi, ça n’a pas été trop difficile car je peux voir la qualité de notre groupe et les forces du club. Je suis confiant à l’idée d’attaquer ce défi comme nous avons toujours pris d’assaut les défis qui se sont présentés à nous par le passé. » Reste que, face à la crise sanitaire et à de possibles problèmes financiers pour les clubs, les Saracens pourraient finalement se maintenir en Premiership la saison prochaine.