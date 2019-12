Saracens : Liam Williams rentre au pays

Liam Williams rentre au bercail ! Après trois saisons chez les Saracens couronnées d'un titre de champion d'Angleterre et d'une Champions Cup au printemps dernier, le joueur gallois de 28 ans a décidé de quitter le club anglais l'été prochain. L'ailier (ou) arrière international gallois retournera dans son pays, chez les Scarlets, dont il a déjà porté les couleurs de 2009 à 2017, et où il avait marqué 29 essais en 111 matchs, avec un titre de Pro 12 à la clé. "J'ai beaucoup apprécié mon histoire chez les Saracens ces trois dernières saisons. L'environnement m'a développé en tant que joueur et en tant que personne, sans aucun doute. Je suis reconnaissant du soutien que j'ai eu des joueurs, du staff et des supporters pendant ces trois saisons. L'opportunité de retourner à la maison, chez les Scarlets, était trop bonne pour la refuser et je suis incroyablement excité par le futur", a déclaré le joueur.

D'abord le maintien avec les Saracens

"Nous sommes ravis que Liam revienne chez les Scarlets. Il est un joueur leader dans le rugby mondial et être capable de signer un joueur d'un tel calibre, au sommet de sa forme, souligne notre détermination à construire une équipe qui luttera pour des trophées. Avoir Liam aux côtés de joueurs comme Leigh Halfpenny, Johnny McNicholl, Steff Evans et notre trio de jeunes derrière, cela donne l'eau à la bouche", s'est réjoui le manager général des Scarlets Jon Daniels. Avant de quitter les Saracens, Liam Williams a un énorme challenge à accomplir avec les Saracens : maintenir le club, qui a écopé de 35 points de pénalité pour non respect du fair-play financier, et qui compte 17 points de retard sur le premier non-relégable à seize journées de la fin. En Champions Cup, les Saracens sont actuellement troisièmes de leur poule, à sept points du Racing 92 et un point du Munster à deux journées de la fin.