Saison 2021 : La Tournée des Lions en Afrique du Sud maintenue

Ce sera l’un des événements rugbystiques de l’année 2021. Entre le 3 juillet et le 7 août, les Lions britanniques et irlandais vont se rendre en Afrique du Sud pour une Tournée très attendue, que la pandémie de coronavirus ne devrait pas empêcher. En effet, la Tournée a été officiellement maintenue ce mercredi. « La pandémie de coronavirus a causé beaucoup de perturbations dans le calendrier sportif, mais après de longues discussions, nous sommes maintenant en mesure de confirmer que les dates de la Tournée sont celles annoncées précédemment. Une énorme quantité de planification, en particulier d'un point de vue logistique, est nécessaire pour mettre sur pied une Tournée des Lions, il était donc crucial qu'une décision soit prise en temps utile. Je suis particulièrement heureux que nous soyons en mesure d'apporter une certaine clarté à tous les supporters des Lions désireux de se rendre en Afrique du Sud l'été prochain », s’est réjoui le manager des Lions Ben Calveley.

Trois matchs contre les Springboks champions du monde

Les Lions auront pas moins de huit matchs à leur programme : contre les Stormers le 3 juillet, contre une équipe d’Afrique du Sud « Invitational » le 7 juillet, contre les Sharks le 10 juillet, contre une équipe d’Afrique du Sud « A » le 14 juillet, contre les Bulls le 17 juillet, et enfin contre les Springboks champions du monde les 24 et 31 juillet et le 7 août. Créée en 1888, l’équipe des Lions britanniques et irlandais regroupe les meilleurs joueurs d’Angleterre, d’Irlande, d’Ecosse et du pays de Galles et part en Tournée tous les quatre ans dans l’Hémisphère Sud depuis 1989. Lors de la dernière Tournée, en 2017, ils avaient fait match nul avec les All Blacks (une victoire, une défaite, un match nul).