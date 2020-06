Rugby : Vers la création d’une « Pro D3 » ?

ont enfin trouvé un accord concernant



Un accord a été trouvé entre la LNR et la FFR pour la mise en place du championnat Fédéral National, passerelle entre Fédérale 1 et PRO D2 📄➡️ https://t.co/JrtkAR6mhq pic.twitter.com/NBVEJq8MdK

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) June 3, 2020

Une troisième division de 12 à 18 équipes

Après des semaines de négociations, la Ligue et la Fédération française de rugbyla création d’une troisième division. « Le comité de pilotage constitué entre la FFR et la LNR a acté un projet d’accord sur la création du championnat de National, organisé par la FFR et destiné à constituer une passerelle entre la Fédérale 1 et la PRO D2. Ce projet intègre un accord sur les modalités de financement du lancement de ce nouveau championnat. », indique le communiqué commun de la Ligue et de la Fédération publié ce mercredi soir.Cependant, cet accord a également nécessité une contrepartie. Bernard Laporte souhaitait que Massy et Albi accèdent cette saison à la Pro D2. La Ligue, à l’unanimité des 30 présidents des clubs professionnels, avait voté contre. Albi et Massy vont donc découvrir cette « troisième division » qui comptera de 12 à 18 équipes. Cette poule semi-professionnelle pourrait notamment regrouper Albi, Blagnac, Bourg-en-Bresse, Bourgoin, Chambéry, Cognac–Saint-Jean-d’Angély, Dax, Dijon, Massy, Narbonne, Nice, Suresnes et Tarbes. Pour finir, le communiqué annonce aussi que « le projet sera présenté aux 60 clubs de Fédérale 1 ce vendredi 5 juin ».