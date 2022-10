Rugby à XIII : Les Bleus s'inclinent face à l'Angleterre

👋 See you in the quarter-finals

Les Bleus sans solutions face à l’Angleterre

Les Bleus sont tombés sur plus forts. Après avoir entamé leur Coupe du Monde de rugby à XIII par un succès contre la Grèce en début de semaine, les joueurs de Laurent Frayssinous avaient droit à un véritable défi face à l’Angleterre, pays-hôte du tournoi. Il n’a pas fallu plus de six minutes pour voir les Tricolores encaisser le premier essai signé Ryan Hall. Cinq minutes plus tard, Ryan Hall a percé le rideau défensif français pour aller aplatir. A l’approche du dernier quart d’heure de cette première période, Luke Thompson a donné un peu plus d’allure à l’avance prise par l’Angleterre au tableau d’affichage. La réaction de l’équipe de France a pu avoir lieu peu avant la demi-heure de jeu. A l’issue d’une longue séquence de possession de balle et un jeu au pied qu’il a pu suivre, Arthur Mourgue s’est joué de la défense anglaise pour redonner le sourire aux Bleus. Dans la foulée, Eloi Pélissier a saisi sa chance pour ramener les Tricolores à six longueurs au terme du premier acte.Au retour sur la pelouse du University of Bolton Stadium, les Anglais n’ont mis que quatre minutes pour apposer à nouveau leur marque sur cette rencontre. Elliott Whitehead a trouvé une faille dans la défense française pour aplatir. A peine cinq minutes plus tard, Victor Radley y est allé de son essai pour repousser les Bleus à pratiquement 20 points. Une barre qui a été dépassée à la 56eme minute grâce à une réalisation de Dominic Young. Ce dernier y est allé de son doublé à l’entame du dernier quart d’heure d’une rencontre dans laquelle le suspense a été très vite absent. Avec quatre minutes encore à jouer, Arthur Romano a sauvé l’honneur de l’équipe de France en aplatissant le troisième et dernier essai tricolore. L’Angleterre signe ainsi un deuxième succès en deux matchs dans « sa » Coupe du Monde (42-18) et s’installe seule en tête du Groupe A, validant sa place en quarts de finale. Les Bleus, quant à eux, pourraient voir revenir à hauteur la Grèce ou les Samoa, qui s’affrontent ce dimanche à Doncaster.