Rugby à XIII : La France laminée par les Samoa !

Il n’y a pas eu de miracle pour l’équipe de France masculine de rugby à XIII. Après leur succès face à la Grèce et la défaite concédée face à l’Angleterre, pays-hôte du tournoi, les Bleus devaient l’emporter face aux Samoa pour atteindre les quarts de finale. Mais les joueurs de Laurent Frayssinous sont très vite retombés sur terre. Il n’a fallu qu’un peu plus de trois minutes pour que Tim Lafai trouve la faille dans la défense tricolore et aille aplatir le premier essai du match. Les Tricolores ont essayé de répliquer mais leurs efforts se sont avérés vains. Peu après le quart d’heure de jeu, Brian To’o s’est joué de la défense française pour creuser l’écart. Après un premier essai à la 21eme minute, Taylan May a ajouté deux réalisations personnelles pour les Samoa à sept minutes de la mi-temps puis juste avant le retour aux vestiaires donnant 28 points d’avance aux joueurs du Pacifique à la pause.

La compétition se termine ici pour nos Bleus. 🇫🇷 pic.twitter.com/ckMf0DcwWo

— Fédération Française de Rugby XIII (@FFRXIII) October 30, 2022





Les Bleus n’avaient pas les armes

L’entame du deuxième acte a vu les joueurs de « Toa Samoa » tout faire sauf baisser de pied. En effet, Taylan May a porté son total à quatre essais à peine trois minutes après la reprise. Brian To’o a aggravé l’écart peu de temps après. C’est alors que les Bleus ont fini par trouver une faille dans la défense samoane. Profitant d’une faute de Joseph Suaali’i, Fouad Yaha a récupéré le ballon pour aller aplatir le premier essai tricolore dans cette rencontre à la 53eme minute… qui est finalement resté le seul. Dans la foulée, Arthur Mourgue n’a pas été couronné de réussite sur la transformation. L’équipe des Samoa a repris sa marche en avant à peine dix minutes plus tard avec Anthony Milford qui a bonifié une erreur de Matthieu Laguerre. le dernier quart d’heure de la rencontre a vu les essais pleuvoir sur la tête des Bleus. Tim Lafai, Chanel Harris-Tavigta et une deuxième réalisation d’Anthony Milford ont fini d’achever l’équipe de France, qui quitte la Coupe du Monde sur une contre-performance. Grâce à cette très nette victoire (62-4), les Samoans terminent deuxième du Groupe A derrière l’Angleterre.