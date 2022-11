Rugby à XIII : Deuxième match de Coupe du Monde et deuxième lourde défaite pour les Bleues

Fin du match ! pic.twitter.com/AFJC4D3ZVw

Les Bleues n’ont jamais sorti la tête de l’eau

Les Bleues traversent la Coupe du Monde de rugby à XIII comme une âme en peine. Déjà giflées par la Nouvelle-Zélande pour leur entrée en lice dans le tournoi organisé en Angleterre, les joueuses de l’équipe de France ont subi un nouveau lourd revers. Cette fois, c’est l’Australie championne du monde en titre qui a fait passer une très mauvaise soirée aux Tricolores. Une nouvelle fois dans l’incapacité de percer le rideau défensif adverse durant les 80 minutes, les Bleues ont vu les « Jillaroos » aller à l’essai à 17 reprises. Un festival offensif qui a démarré dès la 3eme minute avec Shenae Ciesiolka qui est allée à dame, imitée par Jamie Chapman trois minutes plus tard. Jessica Sergis a corsé l’addition avant même la conclusion des dix premières minutes de la rencontre avant le doublé de Jamie Chapman dans la foulée. Tarryn Aiken et Jessica Sergis ont poursuivi sur leur lancée avant qu’Emma Tonegato vienne se joindre à la fête à la moitié du premier acte.Tallisha Harden, Evania Pelite et Jessica Sergis pour son triplé ont donné une avance de 58 points à l’Australie au moment de retrouver les vestiaires. Les Bleues ont à peine eu le temps de reprendre leur souffle à la pause que l’Australie a continué son entreprise de démolition. 62 secondes après la reprise, Jessica Sergis a inscrit son quatrième essai personnel avant de participer à l’action ayant envoyé Julia Robinson dans l’en-but trois minutes plus tard. Olivia Kernick n’a pas laissé passer l’occasion d’inscrire son essai avant que Jamie Chapman en rajoute un autre à l’approche du dernier quart d’heure. Une fin de match marquée par les deux derniers essais australiens, qui ont été l’œuvre de la seule Jaime Robinson. Une nouvelle fois dominée par une équipe d’Australie qui n’a pas encaissé le moindre point en deux matchs (92-0), les Bleues auront l’occasion de terminer sur une bonne note face aux Iles Cook, qui a également l’allure d’un souffre-douleur pour deux des nations dominantes de la discipline.