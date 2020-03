Rugby à VII - Circuit mondial : Les Bleus ne verront pas les quarts

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Les Bleus tombent face au Pays de Galles dans ce 2e match du tournoi de Vancouver et ne peuvent plus se qualifier pour les 1/4 de finale. Il restera un dernier match contre les Fidji à 3h33 pour conclure cette phase de poule. #France7 #CanadaSevens pic.twitter.com/zd7R5eEVa5

— France Rugby (@FranceRugby) March 7, 2020

Pour la deuxième fois cette saison en six tournoi disputés, la France ne verra pas les quarts de finale d'une étape du Circuit mondial 2019-2020 de rugby à VII masculin. Comme à Sydney début février (mais dans une formule différente, seul le premier du groupe étant directement qualifié pour les demies), ils ont été éliminés dès la phase de poules ce samedi à Vancouver, après deux défaites consécutives. D'abord opposés au Canada, pays organisateur pourtant moins bien classé (10eme contre 4eme), les Français ont été battus 31-21, après avoir été menés 26-0 à la mi-temps. Tavite Veredamu (doublé) et Ethan Dumortier ont sauvé l'honneur après la pause en marquant des essais.Ethan Dumortier s'est offert un doublé, et Paulin Riva a marqué un essai également, en vain... Désormais hors course pour les quarts de finale, la France va affronter les Fidji, troisième meilleure équipe du monde, pour l'honneur, avant de disputer les matchs de classement.