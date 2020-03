Rugby à VII - Circuit mondial : La France visera la 9eme place à Vancouver

🍀🇫🇷 Les Bleus de #France7 ont livré un grande bataille contre l'Irlande ! Avec cette victoire, ils sont toujours en lice pour aller chercher la 9e place. Rendez-vous à 21h38 contre les Samoa ! #France7 #CanadaSevens pic.twitter.com/9M6DSU32UK

— France Rugby (@FranceRugby) March 8, 2020

En effet, lors de cette nouvelle étape du Circuit mondial, la France avait bien mal démarré son tournoi, avec trois défaites lors de la phase de groupes, mais a su réagir ce dimanche. Dans la quête à la 9eme place, les joueurs de Jérôme Daret ont difficilement éliminé l'Irlande en quart de finale (22-21). Grâce à quatre essais, signés Marvin O'Connor, Stephen Parez, Tavite Veredamu et Teiva Jacquelain, les Bleus ont rejoint les Samoa au tour suivant, malgré un retour des Irlandais dans les dernières minutes. En demi-finale, contre les Samoans, la France n'a cette fois pas tremblé et ont eu une fin de match plus tranquille (19-0). Un nouvel essai de Veredamu et deux autres d'Ethan Dumortier et Terry Bouhraoua ont suffi à leur bonheur et permis à leur équipe de continuer l'aventure.Dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h07 précisément,