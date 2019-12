Rugby à VII - Circuit mondial : Deux victoires face à l'Espagne pour commencer

Son 40e tournoi

Après Dubai, le Cap ! Alors que l'équipe de France masculine a terminé sixième et l'équipe de France féminine cinquième le week-end dernier à Dubai, elles ont toutes les deux entamé leur compétition sud-africaine par un match contre l'Espagne, hasard du tirage au sort oblige. Honneur aux hommes, qui ont signé la victoire la plus facile : 40-7 (14-7, mt) avec des essais de Tavite Veredamu, Jean-Pascal Barraque, Stephen Parez, Pierre-Gilles Lakafia (son 50eme essai sur le Circuit mondial !), et un doublé de Rémi Siega. Ils se retrouvent en tête de leur groupe, devant l'Ecosse et l'Angleterre, qu'ils affronteront samedi.Du côté des femmes, ce fut un petit peu plus laborieux, mais c'est une victoire tout de même : 36-12, après avoir mené 24-0 à la pause. Séraphine Okemba (triplé), Chloé Pelle, Coralie Bertrand et Joanna Grisez ont inscrit les essais des Bleues. La France est deuxième du groupe B, derrière le Canada, et devant le Brésil. Deux équipes que les Bleues défieront également samedi. Objectif, tout comme pour leurs homologues masculins : les quarts de finale !