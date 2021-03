Rugby à 7 : Un nouveau calendrier dévoilé

🚨 Mark your calendars! The HSBC World Rugby Sevens Series is back!#HSBC7s 🏉 pic.twitter.com/WxcyG6VbnW

Qui pour succéder à la Nouvelle-Zélande ?

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie mondiale de Covid-19, ainsi que des Jeux Olympiques arrivant en juillet, World Rugby a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires, les organisations hôtes et les fédérations participantes pour convenir d'une saison compacte et à fort retentissement en 2021. (...)

En temps normal, la saison du Circuit mondial de rugby à 7 se tient de décembre à juin, avec une dizaine de tournois au programme. Mais la saison 2020-21 est bouleversée par la pandémie de coronavirus, et World Rugby a seulement dévoilé son calendrier ce mercredi. Cette saison, particulière également en raison de la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo, comprendra cinq tournois masculins et quatre tournois masculins, au minimum.Les hommes disputeront également un tournoi à Singapour les 29-30 octobre, puis trois tournois mixtes auront lieu à Hong Kong du 5 au 7 novembre, à Dubai les 3 et 4 décembre et au Cap du 10 au 12 décembre. Si cela est possible, des tournois masculins seront ajoutés à Londres et à Vancouver, après les JO.La santé et le bien-être des joueuses et des joueurs, des supporters et de la communauté dans son ensemble restent la priorité absolue. World Rugby et les organisations hôtes travailleront en étroite collaboration avec les gouvernements nationaux et les agences de santé compétentes pour assurer l’organisation sûre et sécurisée des tournois », précise World Rugby dans son communiqué. La saison passée, c’est la Nouvelle-Zélande qui s’est imposée sur les Circuits mondiaux masculin et féminin, à l’issue d’une saison raccourcie en raison de l’annulation de quatre événements.Mais l'objectif principal de cette saison 2021 sera bien sûr de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo.