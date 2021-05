Rugby à 7 - TQO : Un tirage abordable tant pour les Bleues que pour les Bleus

Avant de voir Tokyo, les équipes de France de rugby à 7 ont rendez-vous à Monaco. Les 19 et 20 juin prochains au Stade Louis-II, douze sélections féminines et dix sélections masculines s’affronteront pour les derniers billets pour le tournoi olympique de la discipline. Organisé à l’Hôtel Hermitage de la Principauté, le tirage au sort a permis de désigner les premiers adversaires des Bleues, qui veulent enchaîner un deuxième tournoi olympique consécutif après celui de Rio, qui avait vu le rugby à 7 intégrer le programme des JO. Hong Kong, la Colombie et Madagascar seront sur la route des Tricolores avec l’objectif d’être parmi les deux premiers ou les deux meilleurs troisièmes pour se qualifier pour les quarts de finale. Un tournoi à l’issue duquel les deux finalistes empocheront les deux billets restants pour Tokyo.

Un groupe abordable pour les Bleus

En ce qui concerne l’équipe de France masculine, l’enjeu est encore plus important car un seul billet pour les Jeux Olympiques sera distribué au vainqueur de cet ultime repêchage avec dix équipes sur la ligne de départ, la Chine et le Brésil ayant déclaré forfait. A l’occasion de la phase de poules, les Bleus devront affronter Hong Kong, le Chili, l’Ouganda et la Jamaïque. L’objectif sera de finir dans les deux premiers pour rallier les demi-finales. Il sera alors temps de croiser avec l’autre poule, bien plus relevée, qui verra s’affronter les Samoa, l’Irlande, les Tonga, le Zimbabwe et le Mexique. « Le tirage au sort laisse augurer des rencontres fascinantes et tous les regards se tournent désormais vers les 19 et 20 juin pour un tournoi de repêchage passionnant au Stade Louis-II, a confié Gareth Wittstock, président de la Fédération Monégasque de rugby. Les préparatifs avancent bien et nous sommes impatients d'accueillir les 22 équipes à Monaco dans un environnement sûr et sécurisé. »



RUGBY A 7 / TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE

Les 19 et 20 juin 2021 à Monaco



Tournoi masculin

Poule A : Samoa, Irlande, Tonga, Zimbabwe, Mexique

Poule B : France, Hong Kong, Chili, Ouganda, Jamaïque



Tournoi féminin

Poule A : Russie, Argentine, Mexique, Samoa

Poule B : Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kazakhstan, Jamaïque, Tunisie

Poule C : France, Hong Kong, Colombie, Madagascar